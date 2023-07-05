صحيفة أمريكية: الإدارة الأمريكية تشكك في سيطرة زيلينسكي الكاملة على قوات كييف

قال مسؤول كبير في وكالة الاستخبارات الأمريكية لصحيفة “نيوز ويك”، إن واشنطن تشك في سيطرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الكاملة على قوات كييف.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن المسؤول الذي لم يذكر اسمه، أن وكالة المخابرات المركزية الـ CIA، بدأت تشك في امتلاك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي السيطرة الكاملة على قوات كييف، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم في شهر أكتوبر 2022.

وأضافت أن “الهجوم على جسر القرم، أظهر لوكالة الاستخبارات الأمريكية أن زيلينسكي إما فاقد السيطرة على قواته، أو أنه مغيب عن بعض التفاصيل التي لا يريد شخصيا معرفتها”.

ووفقا له، فإن وكالة المخابرات المركزية لم تكن على علم مسبق بالهجوم على جسر القرم أو عن الهجوم اللاحق على مطار إنغلز العسكري.

وأشار إلى أن وكالة المخابرات المركزية لا تزال تحاول معرفة تفاصيل الهجوم على جسر القرم.

يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت وهي تعبر جسر القرم يوم الـ 8 من أكتوبر 2022، ما أدى إلى نشوب حريق في خزانات وقود كان ينقلها قطار عبر جسر السكك الحديدية، وانهيار جزئي لجسر السيارات.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث بأنه هجوم إرهابي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية