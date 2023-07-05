مخاتير قضاء النبطية: للإسراع بإنجاز بطاقات الهوية خصوصا للأطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 10:48

مخاتير قضاء النبطية: للإسراع بإنجاز بطاقات الهوية خصوصا للأطفال

منذ 25 mins 5 July، 2023
بطاقة الهوية
لبنان

ناشد مخاتير قضاء النبطية جنوب لبنان في بيان لهم الاربعاء ضرورة الإسراع في إنجاز بطاقات الهوية، خصوصا المتعلقة بالأطفال.

وطالب البيان “المدير العام لوزارة الداخلية العميد الياس خوري بإعطاء توجيهاته وأوامره الى الدوائر المعنية في المديرية العامة للأحوال الشخصية بضرورة الإسراع في إنجاز بطاقات الهوية، خصوصا المتعلقة بالأطفال، بعدما مضى على تقديمهم اكثر من اربعة اشهر”، وشدد على “ضرورة تحرير الملف الرقم 4+701، وهو ملف عالق دون سبب ولم ينجز”.

وسأل المخاتير “من يتعمد حصول هذا الإهمال الفاضح واللامسؤول وعلى من تقع المسؤولية؟ ألا يكفي المواطن ما يعانيه من ذل وخنوع واستسلام  وإهانة ومصائب معيشية واقتصادية؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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