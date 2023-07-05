بالفيديو | إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات.. وغارات صهيونية تستهدف القطاع

أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة دوَّت على إثرها صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

وأعلن الاحتلال تعرض مستوطنة “سديروت” لإطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة إحدى هذه الصواريخ سقطت على أحد المنازل وتسببت بأضرار مادية.

ويأتي إطلاق الصواريخ من غزة في وقت تعرض فيه مخيم جنين لعدوان صهيوني أسفر عن ارتقاء 12 فلسطينيًا وإصابة واعتقال العشرات.

من جهتها، أغارت طائرات الاحتلال الحربية على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وحوالى الساعة الرابعة فجرًا شنَّت طائرات استطلاع حربية “إسرائيلية” غارات على موقع للمقاومة في بيت لاهيا تبعه بوقت قصير استهداف ذات الموقع بصاروخين من الطيران الحربي.

وواصلت طائرات الاحتلال غاراتها بقصف موقع البيدر التابع للمقاومة غرب غزة، ما تسبّب بأضرار كبيرة في منازل المواطنين المحيطة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن “الطائرات الحربية قصفت أهدافًا في قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ في وقت سابق الليلة”.

المصدر: مواقع فلسطينية