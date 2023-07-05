الاحتلال الاسرائيلي ينسحب من جنين ومخيمها بشكل كامل بعد عدوان استمر يومين

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف الليل، بشكل كامل من جنين ومخيمها، بعد عدوان واسع استمر يومين.

وبدأت قوات الاحتلال بالانسحاب التدريجي من المدينة والمخيم وسط اشتباكات عنيفة تخللها تفجير عبوات ناسفة بآليات عسكرية.

وخلال الانسحاب أطلقت طائرات الاحتلال صاروخًا تجاه مقبرة الحي الشرقي من مخيم جنين ما خلف عدة إصابات.

وبلغت حصيلة العملية الإسرائيلية، 12 شهيدًا، وأكثر من 100 جريح، من بينهم ما لا يقل عن 20 بحالة خطيرة وحرجة.

ودمرت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من المنازل، وخربت البنية التحتية بأكملها.

وفور انسحاب قوات الاحتلال، عاد المئات من المواطنين إلى منازلهم في المخيم لتفقدها.

وخلال العدوان، استبسلت المقاومة في وجه الاحتلال، وخاضت اشتباكات عنيفة تخللها نصب كمائن باستخدام العبوات الناسفة، مؤكدةً وقوع قتلى وجرحى.

المصدر: وكالة شهاب