هنية: جنين لقنت العدو درساً قاسياً وزمن ممارسة العدوان دون دفع الثمن قد ولى

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن جنين لقنت العدو درساً قاسياً وألحقت به خسائر كبيرة.

وأضاف هنية في تصريح صحفي أن كل الخيارات لإسناد جنين وأبطالها كانت على الطاولة، وما العملية البطولية في تل أبيب وما يجري في مناطق الضفة المختلفة إلا تعبير عن أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفي مختلف مواقعه كان حاضنا لجنين ومساندا لها في معركتها البطولية.

وأكد أنّ المقاومة هي العنوان والخيار الاستراتيجي لرد العدوان ودحر الاحتلال عن أراضينا الفلسطينية، مشيراً إلى أنهم قد أوصلوا رسائل واضحة للعدو عبر جميع الأطراف بأن المقاومة في الساحات كافة ليست في منأى عما يجري، وعلى العدو أن يوقف عدوانه فورا.

وتابع” على الرغم من ارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى، جراء العدوان الغادر على مخيم جنين فإن المقاومة لقّنت العدو درسا قاسيا وألحقت به خسائر كبيرة، وسوف تكشف الأيام القادمة عن حجم الهزة العنيفة التي ألحقتها المقاومة بالعدو، وستجبره على إعادة حساباته كثيراً عند التفكير في العدوان على شعبنا مرة أخرى”.

وفي رسالة للاحتلال قال هنية” قد ولى الزمن الذي تمارس فيه عدوانك على شعبنا دون أن تدفع الثمن، وهذه جنين اليوم تلقنكم درساً في المقاومة والصمود، وقبلها أبطالنا الأماجد في كل شوارع وأزقة ضفتنا العزيزة، وما معركة “سيف القدس” التي خاضتها المقاومة من على أرض غزة العزة عنكم ببعيد”.

ووجه هنية تحية فخر واعتزاز للأبطال المجاهدين في المخيم والأهل المرابطين حاضنة المقاومة وخزانها المتدفق، الذين سطروا صفحة جديدة في سجل المجد والعزة في رد العدوان وملاحقة المعتدين.

المصدر: وكالة شهاب