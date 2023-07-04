یاسین یشارك في منتدي التضامن العالمي مع سوريا في مواجهة الحصار والعقوبات

شارك عضو مجلس رئاسة اتحاد النقابات العالمي عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان النقابي علي طاهر ياسين في منتدي التضامن العالمي مع سوريا في مواجهة الحصار والعقوبات الذي نظمته منظمة بالميرا التي اسستها لجنة الصداقة البرلمانية العربيه اليونانية و التي يرأسها امين عام اتحاد النقابات العالمي السابق جورج مافريكوس واقيم الملتقى عن بعد عبر التطبيق الالكتروني حيث توافق المشاركون على متابعة اللقاءات واقامة الانشطة في استكمال مواجهة مشروع الهيمنة والحصار والعقوبات الاميركية والاحتلال الصهيوني لفلسطين واراض لبنانية وعربية وعبروا عن استعدادهم للدعم الدائم لفلسطين وسوريا ولبنان.

المصدر: بريد الموقع