النائب جميل السيد : اذا لم تستطع الحكومة اوالجيش ضبط الوضع في قرية الغجر فالمقاومة موجودة

دعا النائب جميل السيد في تصريح له من مجلس النواب الى”ضرورة ان يتم اعادة الوضع عما كان عليه في قرية الغجر من الجهة اللبنانية”. وقال: “نسمع منذ يومين ان العدو الاسرائيلي اقترب واخذ الجهة اللبنانية من البلدة، ومن هنا نقول ان هناك اتفاقا وقعه لبنان ووافقت عليه الامم المتحدة بشان هذا الموضوع ،ونحن ملزمون وهم ملزمون باعادة الوضع الى ما كان عليه والا هذا اعتداء جديد من العدو الاسرائيلي واذا لم تستطع الحكومة او الجيش ضبط الوضع فالمقاومة موجودة”.

اضاف:” النقطة الثانية هو التقرير الذي قدمته “الفاريز اند مارسال” المتعلق بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان هذا التدقيق اقره مصرف لبنان وهناك وزيران للمالية وقعوا،وهما غازي وزني ويوسف الخليل اننا سمعنا ان هناك وزراء ونواب ورؤساء تطالب بالاطلاع على هذا التقرير الذي قدمته الفاريز . اذا الدولة اللبنانية وقعت اتفاقية مع هذه الشركة”، سائلا:” على اي اساس تم ربط الامر وكيف مر على هئية القضايا والتشريع المجبورة ان تراقب وتقوم بمقارنات مع الدولة ؟، حتى الحكومة اذا ارادت ان تدرسه فالوزراء يقسمون اليمين ان لا يتسرب اي شيء من هذا التقرير. هذه دولتنا وحكومتنا وهذا الامر بتصرف المعنيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام