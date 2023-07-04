حماس: مقاومة شعبنا ستستمر وتتصاعد وستنوع من أدواتها وتوسع من بقعتها ثأراً لدماء الشهداء وحماية للأقصى من مخططات التهويد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 16:00
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عملية دهس وإطلاق نار بطولية شمال تل أبيب توقع عددا من الإصابات في صفوف الصهاينة بينها 3 اصابات خطيرة جدا
حماس تنعى الشهيد المجاهد حسين عيسى خلايلة (23 عاما) من الخليل الذي ارتقى بعد تنفيذه العملية البطولية في تل أبيب
حماس: العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة المستمرة بجنين وجرائم التهجير والتدمير التي يرتكبها الاحتلال
حماس: مقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستنوع من أدواتها وتوسع من بقعتها ثأرا لدماء الشهداء وحماية للأقصى من مخططات التهويد
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: العملية البطولية في تل أبيب تؤكد أن العدو سيفشل في عدوانه على جنين
المسؤول بلجان المقاومة في فلسطين أبو مجاهد: نبارك العملية الفدائية المركبة بتل أبيب التي كشفت جهوزية شعبنا ومقاومته
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: عملية الدهس البطولية عنوان لمرحلة قرر فيها شعبنا التصدي لعدوان الاحتلال على جنين
المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للعدوان الإسرائيلي على جنين في يومه الثاني والفصائل تؤكد وقوع خسائر بالجنود الصهاينة
الصحة الفلسطينية: 10 شهداء في العدوان المتواصل على جنين وأكثر من 120 جريحا بينهم 20 إصابة بجروح خطيرة
كتائب القسام: كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق في مخيم جنين مساء أمس وصباح اليوم
الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الإنساني في جنين يسوء في ظل استمرار منع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف القيام بواجبها
اضراب شامل يعم القدس ومدن الضفة الغربية دعما واسنادا لصمود اهالي جنين ومخيمها ودعوات للنفير نحو نقاط التماس مع الاحتلال
مراسل المنار: اهالي مخيم جنين يتمسكون بالبقاء في منازلهم رغم محاولات التهجير الصهيونية
جيش الإحتلال الإسرائيلي: اعتقال 120 فلسطينيا ليل الاثنين _ الثلاثاء خلال العملية العسكرية المتواصلة في جنين
الرئيس الإيراني: ما يقوم به الكيان الإسرائيلي في جنين يعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبها بعد احتلال فلسطين عام 1948
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: الحكومة ليست المسؤولة عن الفراغ الرئاسي والوساطات الخارجية دخلت دائرة المراوحة
وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم: لا ارتفاع في أسعار الخلوي ورفع تعرفة الاتصالات تحتاج لقرار حكومي
وزير الثقافة محمد وسام المرتضى: نشجب العدوان الاسرائيلي على جنين والمعتدون سينصرفون عن بلادنا والحق سينتصر
سانا: استشهاد عائلة من 4 أفراد جراء قصف تعرض له منزلها في بلدة أوروم الكبرى بريف حلب الغربي مصدره "هيئة تحرير الشام"
الخارجية المصرية: مصر وتركيا تعلنان رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء
منظمة شنغهاي للتعاون تعلن بشكل رسمي ضم إيران إليها والرئيس الإيراني يؤكد أن فوائد عضوية بلاده ستبقى خالدة في التاريخ
الرئيس الروسي خلال قمة شنغهاي للتعاون: روسيا ملتزمة بتشكيل نظام عالمي قائم على أساس القانون الدولي
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني بـ5 مسيرات على أهداف باتجاه موسكو وإسقاطها
حماس: مقاومة شعبنا ستستمر وتتصاعد وستنوع من أدواتها وتوسع من بقعتها ثأراً لدماء الشهداء وحماية للأقصى من مخططات التهويد
منذ 40 mins
4 July، 2023
عاجل
العدو الاسرائيلي
المقاومة الفلسطينية
بأس جنين
جنين
حماس
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