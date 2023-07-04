سرايا القدس – كتيبة جنين تكشف عن عملية معقدة في “محور الدمج”

كشفت سرايا القدس – كتيبة جنين ظهر اليوم الثلاثاء عن إفشالها محاولة تسلل لقوات صهيونية خاصة للاحتلال على محور الدمج، مشيرةً إلى أن المجاهدين “تمكنوا بعون الله من استهدافهم بصليات كثيفة جدا من الرصاص وعدد من القنابل اليدوية بشكل مباشر”.

وقالت السرايا إنه “في عملية معقدة كتب الله لها التوفيق والنجاح تمكنت الوحدة الخاصة التابعة لكتيبة جنين من تنفيذ هجوم خلف خطوط قوات الاحتلال المتوغلة على محور الدمج وإمطارها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر وتمكن مجاهدونا من العودة لقواعدهم بسلام”.

وبينت سرايا القدس – كتيبة جنين أن “الوحدة الخاصة تُجهز على قوة صهيونية راجلة على محور الدمج بصليات مركزة من الرصاص وتحقق فيهم إصابات مباشرة”.

وكانت سرايا القدس_ كتيبة جنين أعلنت صباح اليوم، عن تمكن مجاهديها من إسقاط مسيرة “درون” انتحارية في جنين، هي الطائرة الرابعة منذ بدء معركة جنين.

وقالت السرايا خلال بيان مقتضب لها في اليوم الثاني للعدوان على جنين إن”الكتيبة تتصدى وتخوض اشتباكات متفرقة على محاور وأطراف المخيم وتفشل عدداً من محاولات التوغل رغم القصف الجوي المستمر على بعض المناطق”.

المصدر: فلسطين اليوم