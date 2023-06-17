سرايا القدس – كتيبة جنين تكشف تفاصيل إفشالها محاولة الاحتلال استدراج مقاوميها إلى نقاط الاشتباك

أكدت سرايا القدس – كتيبة جنين ان الاحتلال فشل فجر اليوم السبت في محاولة استدراج المجاهدين إلى نقاط اشتباك ومواجهة قد تجهز فيها مسبقاً ليتمكن من استهدافهم، مشيرةً ان إلا أن معية الله ويقظة مجاهدينا العالية كانت لهم بالمرصاد.

وبينت الكتيبة ان المجاهدين تمكنوا من توجيه ضربات مكثفة بصليات الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال على أكثر من محور محققين إصابات مباشرة.

بالإضافة الى تمكن المجاهدين من خوض اشتباكات عنيفة في محيط جامع طوالبة وتفجير عدد من العبوات في قوات وآليات الاحتلال ما أجبرها على التراجع بعد فشل خططهم وخاضوا اشتباكات في كل من «منطقة الأردنية وشارع حيفا»، أمطروا خلالها قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وشددت الكتيبة على ان مجاهديها نفذوا هجمات عنيفة صوب قوات الاحتلال بعد افشال مخططات الاحتلال ، وأصبحت في موقع الهجوم، وأصبح مجاهدونا المُطارِدين لا المطَارَدين حيث طاردَ مجاهدونا آليات الاحتلال التي خرجت تجر أذيال الخيبة بعد أن ذاقت أصناف العذاب.

المصدر: فلسطين اليوم