قادما من دمشق.. وزير الخارجية الأردني يصل إلى تركيا

يجري وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى تركيا، يلتقي خلالها بنظيره التركي هاكان فيدان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر خلال اللقاءات، تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية وكذلك العلاقات الثنائية.

ومن المنتظر أن تركز المحادثات على تطورات الملف السوري، والعلاقات التركية السورية، وبين جامعة الدول العربية وسوريا، خاصة بعد أن شارك الرئيس السوري بشار الأسد في قمة قادة الدول العربية التي عقدت في السعودية مايو الماضي.

ووصل الصفدي إلى أنقرة، قادما من العاصمة السورية دمشق، بعد أن التقى هناك بالرئيس الأسد، ونظيره السوري فيصل المقداد.

وسيعقد مؤتمر صحفي مشترك بين الصفدي وفيدان، عقب محادثاتهما في الخارجية التركية في أنقرة.

المصدر: وكالات