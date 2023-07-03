طائرات الاحتلال تستهدف سيارة عند دوار الجلبوني في جنين وتمنع طواقم الاسعاف من الوصول اليها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 16:04

طائرات الاحتلال تستهدف سيارة عند دوار الجلبوني في جنين وتمنع طواقم الاسعاف من الوصول اليها

منذ 30 mins 3 July، 2023
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