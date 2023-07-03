الاحتلال الصهيوني يقصف عمارة سكنية في مخيم جنين بصاروخين ويستهدف مستشفى ابن سينا بالرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 16:02

الاحتلال الصهيوني يقصف عمارة سكنية في مخيم جنين بصاروخين ويستهدف مستشفى ابن سينا بالرصاص

منذ 1 ساعة 3 July، 2023
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