كتيبة جنين: عبوات ناسفة (طارق 1) تدخل الخدمة للمرة الأولى وتشعل النار في آلية مصفحة للإحتلال وتقتل من فيها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 3 2023 - 12:52

كتيبة جنين: عبوات ناسفة (طارق 1) تدخل الخدمة للمرة الأولى وتشعل النار في آلية مصفحة للإحتلال وتقتل من فيها

منذ 6 mins 3 July، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة