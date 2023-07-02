وسائل اعلام اميركية: 4 قتلى وعشرات الجرحى في حادث إطلاق نار في بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2023 - 12:38

وسائل اعلام اميركية: 4 قتلى وعشرات الجرحى في حادث إطلاق نار في بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية

منذ 1 ساعة 2 July، 2023
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