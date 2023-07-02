ايران توقف ايفاد سفيرها الجديد الى السويد بعد الاساءة الى القرآن

اوقفت الجمهورية الاسلامية الايرانية الاجراءات الخاصة بايفاد سفيرها الجديد الى استكهولم بعد الاساءة الى القرآن الكريم في السويد.

وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية الايرانية رغم استكمال الإجراءات الإدارية لإيفاد السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السويد، الا انه بسبب الاساءة الى القرآن الكريم في هذا البلد، فان وزارة الخارجية لا تخطط حاليا لإيفاد السفير الجديد.

يذكر انه تم تعيين حجة الله فغاني سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية الايرانية في السويد وكان من المفترض أن يتوجه إلى استوكهولم لتولي منصبه الجديد.

وعقب الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد، استدعت وزارة الخارجية الايرانية في وقت سابق القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران في غياب السفير، وابلغته احتجاج ايران الشديد على هذا الفعل الشنيع.

المصدر: وكالة فارس