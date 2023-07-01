اليابان: قتيل بأمطار غزيرة والسلطات طلبت إخلاء مناطق سكنية

قتل شخص وفقد آخر على الأقل في اليابان السبت إثر تساقط أمطار غزيرة، وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء مناطق يسكنها قرابة مليوني شخص بسبب الامطار.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية اليابانية من احتمال حدوث انجرافات أتربة وفيضانات وكوارث أخرى في غرب ووسط وشرق اليابان، حيث تسببت الأمطار الموسمية في تساقط أمطار غزيرة.

وأكد مسؤول في الشرطة المحلية في مقاطعة ياماغوتشي “العثور على رجل ميتا” داخل سيارة جرفتها المياه في نهر، وقال إن عناصر الإنقاذ في منطقة يوفو غرب مقاطعة أويتا “ما زالوا يحاولون الاتصال” برجل يبلغ 70 عاما كان يعيش في منزل دمر في انجراف أتربة.

من جهتها، أوضحت “وكالة إدارة الحرائق والكوارث” في بيان أن “أوامر الإخلاء غير الإجباري تطال حوالي 1,850,000 شخص في ثماني مقاطعات بغرب اليابان بما في ذلك أويتا وياماغوتشي”.

المصدر: روسيا اليوم