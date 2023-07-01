الهند: مقتل 26 شخصا باحتراق حافلة وسط البلاد

قتل 26 شخصا على الأقل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعدما اشتعلت النيران في حافلة كانت تقلهم بولاية ماهاراشترا، وسط غرب الهند.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن “النيران اشتعلت بالحافلة التي كانت متجهة من يافاتمال في ولاية ماهاراشترا إلى بيون في بولدانا على طريق سامورودي ماهامارج السريع، عند حوالي الساعة الثانية من صباح السبت”.

من جهته، قال نائب مدير الشرطة المحلية في بولدانا بابوراو ماهاموني إنه “تم انتشال 25 جثة من الحافلة من مجموع 32 شخصا كانوا يسافرون في الحافلة. هناك 6-8 أشخاص مصابين، يتم نقل المصابين إلى مستشفى بولدانا الحكومي”.

وأفيد في وقت لاحق بوفاة أحد المصابين متأثرا بحروقه.

المصدر: روسيا اليوم