إيران تنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الجمعة أن إيران ستنضم رسميا الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم الصين وروسيا وبلدان آسيا الوسطى.

وقال الوزير، اليوم الجمعة، في عرض قدمه مركز الدبلوماسية الشعبية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون: “عدد متزايد من الدول يسعى إلى إقامة علاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون. وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية إيران الكاملة، في اجتماع 4 يوليو المقبل، لمجلس رؤساء الدول”.

وفي وقت سابق، قال الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، بختيور خاكيموف، إن قبول إيران كعضو كامل العضوية في المنظمة سيكون قرارًا رئيسيًا في قمة المنظمة في نيودلهي.

جدير بالذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وفي 9 يونيو 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارًا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة. وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروسيا التي تعتبر حاليًا مراقبًا في المنظمة.

المصدر: ا ف ب +سبوتنيك