ماكرون: أوعزنا إلى وزارة العدل بإجراء الخطوات الضرورية من أجل محاسبة المعتدين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2023 - 16:18

ماكرون: أوعزنا إلى وزارة العدل بإجراء الخطوات الضرورية من أجل محاسبة المعتدين

منذ 1 ساعة 30 June، 2023
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