الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعاً طارئاً للحكومة في وقت لاحق اليوم لبحث الإضطرابات في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2023 - 13:02

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعاً طارئاً للحكومة في وقت لاحق اليوم لبحث الإضطرابات في البلاد

منذ 3 ساعة 30 June، 2023
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