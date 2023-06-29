النفط ينخفض وسط مخاوف من تأثير رفع الفائدة مجددا على الطلب

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس متخلية عن بعض مكاسب الجلسة الماضية إذ عمد المستثمرون لجني الأرباح وسط مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة مجددا إلى تراجع النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.3 بالمئة مسجلة 69.35 دولار للبرميل.

وكان خاما القياس ارتفعا حوالي ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو/ حزيران، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض المخزونات 1.8 مليون برميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن إس تريدنغ) التابعة لشركة نيسان للأوراق المالية “غيرت السوق اتجاهها بفعل تجدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة مجددا في الولايات المتحدة وأوروبا وهو ما سيقلل الطلب العالمي على النفط”.

وكرر قادة أكبر بنوك مركزية في العالم التأكيد أمس الأربعاء على اعتقادهم في أنه ستكون هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر من أجل ترويض التضخم الجامح لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أن بمقدورهم فعل ذلك دون التسبب في ركود.

ولم يستبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة مجددا في الاجتماع التالي للبنك بينما عززت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التوقعات برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة التاسعة على التوالي في يوليو/ تموز.

وساهم في زيادة الضغط على أسعار النفط استمرار تراجع الأرباح السنوية للشركات الصناعية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمعدل في خانة العشرات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام إذ نال تراجع الطلب من هوامش الأرباح.

المصدر: رويترز