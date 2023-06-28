البنتاغون: أمريكا ستزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 500 مليون دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2023 - 01:40

البنتاغون: أمريكا ستزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 500 مليون دولار

منذ 3 ساعة 27 June، 2023
وزارة الحرب الأمريكية - البنتاغون
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، وذلك لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا”. وأضافت الوزارة في بيان أن “الحزمة ستشمل مركبات أرضية منها مركبات برادلي القتالية وناقلات أفراد مدرعة من طراز سترايكر وذخائر”.

وفي تصريح سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بقيمة 205 ملايين دولار.

وخلال مؤتمر تعافي أوكرانيا، الذي عُقد مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي عن مساعدة اقتصادية أمريكية جديدة لأوكرانيا مقدارها 1.3 مليار دولار تركز على حاجات الطاقة والبنى التحتية.

المصدر: مواقع

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