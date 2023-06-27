بالفيديو | الجيش الروسي يحول 6 مدرعات “برادلي” إلى “كومة خردة” في زابوروجيه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2023 - 00:24

بالفيديو | الجيش الروسي يحول 6 مدرعات “برادلي” إلى “كومة خردة” في زابوروجيه

منذ 1 ساعة 26 June، 2023
القوات الروسية تشنّ بمسيراتها الانتحارية سلسة من الضربات على معدات وآليات أوكرانية
القوات الروسية تشنّ بمسيراتها الانتحارية سلسة من الضربات على معدات وآليات أوكرانية
أخبار دولية - روسيا

أظهر مقطع فيديو انتشر على الانترنت مجموعة من مركبات قتال المشاة “برادلي” أمريكية الصنع، مدمرة ومهجورة بعد هجوم جديد للقوات الأوكرانية في منطقة روبوتينو بمقاطعة زابوروجيه.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن 17 مركبة قتال مشاة من طراز “برادلي” قدمتها واشنطن للقوات الأوكرانية قد تعرضت للتلف أو التدمير.

وجاء في مقالة نشرتها الصحيفة الأمريكية: “قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 113 مركبة قتالية من طراز برادلي في مارس. قال المسؤول إن 17 منها على الأقل – أكثر من 15 في المائة – تضررت أو دمرت في القتال حتى الآن”.

المصدر: موقع روسيا اليوم

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