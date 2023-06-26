النائب رعد: تعالوا نتحاور ولنأتِ برئيس نتفاهم عليه

قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني في بلدة عين بوسوار: “اليوم ليس لدينا مشكلة اسمها الاستحقاق الرئاسي الذي يعني خلافا على شخص رئيس الجمهورية بل المشكلة في من لا يريد رئيسا تطمئن المقاومة الى أنه لن يطعنها في ظهرها، وأي شخص يريد”.

اضاف: “من يأبى ان يحاورنا لنصل الى رئيس نتفاهم عليه، يقول لا نحاوركم حتى تسحبوا مرشحكم، لماذا نسحب مرشحنا؟ تعالوا نتحاور فإما تقنعوننا بأنه لا يصلح لهذه المرحلة وإما نقنعكم بضرورته في هذه المرحلة. نحن لا نفرض احدا عليكم فترشيح سليمان فرنجية ووصوله الى الرئاسة يمر بصندوق الاقتراع في مجلس النواب. انتم تستطيعون انتخاب الرئيس الذي تريدونه، ونحن نقول لكم تعالوا الى التفاهم ولنأت بالرئيس الذي نتفاهم عليه”.

وتابع: “بكل بساطة نقول انهم هم المسؤولون عن اطالة امد الشغور الرئاسي، فنحن نقول تعالوا لنتفاهم على رئيس، إذا كنتم تحتاجون الى ما يطمأنكم من سليمان فرنجية فنحن حاضرون، وإذا رفضتم كل ذلك ويمكنكم المجيء بالرئيس الذي تريدونه فاتوا به”.

وختم: “احدى عشرة جلسة عقدت في المجلس النيابي وكنا ندلي بورقة بيضاء لنقول لكم تعالوا الى الحوار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام