الكيان المؤقت | اليمين المتطرف خارج حسابات الادارة الاميركية

لا تزال الرسائل الاميركية المعترضة على بعض اجراءات حكومة العدو تصل الى نتنياهو ولليمين المتطرف فيها واولى رسائلها التي لا زالت مستمرة هي عدم دعوة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الى الولايات المتحدة رغم مرور اشهر على توليه رئاسة الحكومة .

وبعد نتنياهو تجنبت الحكومة الأمريكية عقد أي لقاء مع “سموتريتش” عندما زار الولايات المتحدة في مارس الماضي، كما فعل المسؤولون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبشكل غير عادي، قاطع مسؤولو الحكومة الأمريكية اجتماع منظمة “البوندوز” لأن “سموتريتش” تحدث في اللقاء.

ومن الرسائل أيضا تلك التي وصلت عبر فرنسا ، حين رفض مسؤولون في الحكومة الفرنسية مقابلة سموترتيتش خلال زيارته الى فرنسا ولقاءه المنظمات اليهودية هناك ، لتتصدر حينها عناوين الصحف بعد أن اختار رؤساء أهم ثلاث منظمات يهودية هناك التغيب عنه وإرسال ممثلين من رتب أدنى عنهم ، ومنها عبر الاتحاد الاوروبي الذي الغى الاستقبال الرسمي لدول الاتحاد الأوروبي في كيان العدو بعد أن اختارت “حكومة نتنياهو” “بن غفير” ممثلاً عنها، وعبرت دول أوروبية عن معارضتها الشديدة لمشاركته، بالاضافة لاعلان سفارة الاتحاد الأوروبي عن إلغاء الاستقبال الدبلوماسي والمراسم الرسمية بسبب إصرار “بن غفير” على التحدث في الحفل.

وبعد الرسائل غير المباشرة ، وجهت الولايات المتحدة رسالة مباشرة جديدة وواضحة الى نتنياهو ولجناح اليمين المتطرف في الحكومة حيث امتنعت السفارة الأمريكية في كيان العدو عن دعوة كل من “بتسلئيل سموتريتش” و”إيتمار بن غفير” إلى الحفل الرسمي الذي ستقيمه لإحياء ذكرى الاستقلال الأمريكي مطلع تموز القادم.

وبحسب صحيفة هآرتس، تمت دعوة العديد من وزراء وأعضاء الكنيست للحفل، وامتنعت السفارة عن دعوة أعضاء آخرين في الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت، وكذلك أعضاء حزب نعوم “آفي ماعوز”.

إن عدم دعوة أعضاء هذه الأحزاب للاحتفال التقليدي، إلى السياسة غير المعلنة للإدارة الأمريكية المتمثلة في عدم التعاون مع الصهيونية الدينية.

ورداً على سؤال “هآرتس” ردت السفارة بأن المسؤولين الحكوميين الذين يعملون معها فقط هم من تمت دعوتهم للحفل. وقالت “قائمة المدعوين في الحدث تشمل أشخاصا تربطهم السفارة علاقات عمل وثيقة، نحن ممنوعون من نشر قائمة الضيوف علنا لاعتبارات أمنية”.

وكانت السفارة الاميركية قد دعت الى الحفل “نتنياهو” و”غالانت” ووزراء الليكود ورؤساء أحزاب المعارضة، و”لابيد” و “غانتس” و”ليبرمان” و”ميخائيلي” لحضور هذا الاحتفال.

المصدر: اعلام العدو