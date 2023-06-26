الاعلام الحربي: المقاومة تسقط مسيّرة اسرائيلية اخترقت الاجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2023 - 14:34

الاعلام الحربي: المقاومة تسقط مسيّرة اسرائيلية اخترقت الاجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية

منذ 1 ساعة 26 June، 2023
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