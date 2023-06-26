شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات في الحدت والجوار

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات تمكنت من تحديد هوية مروج مخدرات ينشط بعمليات الترويج على متن دراجة آلية في بلدة الحدت والمناطق المجاورة، وهو المدعو:و. ق. (مواليد عام 2000، سوري).

أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على مراقبته تمهيدا لتوقيفه بالجرم المشهود.

بتاريخ 13/6/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه أثناء قيامه بترويج المخدرات في الحدت على متن دراجته الآلية نوع “جوك” من دون لوحات، تم ضبطها. وأوقفت برفقته أحد زبائنه الذي كان يبتاع منه المخدرات، على متن دراجة آلية لون “أسود” تم ضبطها ويدعى:أ. ص. (مواليد عام 1987، لبناني).

بتفتيشهما والدراجتين، ضبط بحوزة الاول:/48/ مظروف كوكايين عادي زنتها حوالي /125/غ

” /97/ مظروف كوكايين نت زنتها حوالي /251/غ ،” /22/ مظروف باز زنتها حوالي /59/غ

” /86/ مظروف باز اكسترا زنتها حوالي /206/غ،” /7/ قطع من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /65،5/غ،” كيس بداخله كمية من مادة الماريجوانا زنتها حوالي /28/غ

” هاتف خلوي ومبلغ مالي.

وضبط بحوزة الثاني أيضا هاتف خلوي.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في محلة الحدت لعدد من الزبائن، وأنه ينشط لصالح أحد التجار. وصرح الثاني أنه يتعاطى المخدرات ويستحصل عليها من الأول.

تم حجز الدراجتين الآليتين عدليا.

أجري المقتضى القانوني في حقهما وأودعا والمضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام