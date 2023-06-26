المانيا لن تزود كييف بمقاتلات “إف-16” لأنها لا تملكها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2023 - 10:22

المانيا لن تزود كييف بمقاتلات “إف-16” لأنها لا تملكها

منذ 1 ساعة 26 June، 2023
مقاتلات اف 16
أخبار دولية - المانيا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده لا تستطيع تزويد أوكرانيا بمقاتلات “إف-16” لأنها لا تملكها.

ونقلت صحيفة “شبيغل” عن وزير الدفاع الالماني قوله “لسنا جزءا من تحالف تزويد أوكرانيا بالمقاتلات لأننا لا نملك إف-16″، وأشارت إلى أن “كييف لا تزال تأمل في أن تنضم ألمانيا إلى تحالف المقاتلات”.

وطالب نظام كييف في الأشهر الأخيرة الدول الغربية بتزويده بمقاتلات “إف-16″، وقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو ببدء تدريب الطيارين، لكنهم لم يحددوا مواعيد تسليم محددة.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو قد حذرت الغرب من هذه الخطوة، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه إذا استلمت أوكرانيا طائرات “إف-16” وتم نشرها في مطارات خارج حدود أوكرانيا، فإن الجيش الروسي سيبحث خيارات تدميرها، وأكد أن الجيش الروسي سيحرقها كما حرق دبابات “ليوبارد” الألمانية، ومدرعات “بريدلي” الأمريكية.

المصدر: روسيا اليوم

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