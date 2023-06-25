قتيلة وثلاثة جرحى في حادث سير على أوتوستراد زوق مصبح

وقع حادث تصادم فجر اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح – كسروان قبالة كنيسة مار شربل، بين سيارة رباعية الدفع نوع “شيروكي” يقودها ج. ع. وسيارة نوع “بيجو” يقودها ج. س. وسيارة نوع “نيسان” يقودها ع. د. (مواليد العام 1978) وإلى جانبه بناته ن. (مواليد العام 2005) وج. (مواليد 2016) وج. (مواليد العام 2015)، مما أدى إلى إصابة العائلة بجروح ورضوض مختلفة.

وحضرت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر التي نقلت ع. ون. وج. إلى مستشفى السان جون في جونية، فيما نقلت ج. (مواليد 2015) إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة.

وتسبب الحادث بزحمة سير على المسلك عملت عناصر من مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي على تسهيل حركة المرور وسحب السيارات المتضررة من المكان.

المصدر: الوكالة الوطنية