الكرملين: بوتين يطلع رؤساء بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان على الوضع في روسيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع رؤساء بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان، أطلعهم فيها على الوضع في البلاد.

وقال بيسكوف للصحفيين: “أطلع الرئيس بوتين رؤساء بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وأوزبكستان شوكت ميرزويف، وكازاخستان قاسم جومارت توكاييف على الوضع الراهن”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ألقى بوتين كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس “فاغنر” للعصيان المسلح واصفا هذه الدعوة بالخيانة لروسيا وشعبها، وأكد أن منظميها لن يفلتوا من العقاب.

وأشار إلى أن محاولة التمرد العسكري طعنة في الظهر، وأن السلطات الروسية لن تسمح بانقسام روسيا وستحرص على حماية الشعب.

المصدر: وكالة تاس الروسية