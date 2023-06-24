مواكبة | ادانات لتدنيس الصهاينة المصحف الشريف في عوريف.. تصعيد للحرب الدينية

أدانت فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة اليوم الجمعة، تدنيس المستوطنين للمساجد وتمزيق القرآن الكريم وحرقه في قرية عوريف جنوب نابلس، مؤكدةً أن ما حدث جريمة بشعة، وتصعيد خطير للحرب الدينية التي تشنها المؤسسات الإسرائيلية. واعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن تدنيس المسجد الأقصى ومسجد عوريف وتمزيق المصاحف إجرام صهيوني متواصل يمثل تسعيرا للحرب الدينية التي ستكون مآلاتها وخيمة على الاحتلال.

وأكدت فصائل المقاومة اليوم الجمعة، أن هذا السلوك العدواني الخطير لا يمكن قبوله من أبناء شعبنا وأمتنا، داعيةً إلى المزيد من الرباط في ساحات الأقصى والتكاتف في مواجهة المتطرفين الصهاينة وعدوانهم على المقدسات وتدنيس حرماتها. وبعثت بالتحية إلى أبطال المقاومة، وأكدت أن عهدها بهم ألا تمر هذه الجرائم مرور الكرام، داعية لتصعيد كل وسائل وأدوات المقاومة في وجه الاحتلال وتدفيعه ثمن عدوانه.

وأكدت حركة حماس أن السلوك الهمجي من المستوطنين المدعوم من جيش الاحتلال يُشكل استفزازًا لمشاعر الشعب الفلسطيني، واستهتار غير مسبوق بمقدساتها. وشددت أن تدنيس المستوطنين للمساجد وحرق المصاحف في الضفة الغربية سلوك عنصري بغيض، يتطلب موقفًا واضحًا من مكونات الأمة الإسلامية الرسمية والشعبية والمؤسسات الدينية. وحملت الحركة الاحتلال ومستوطنيه، المسؤولية كاملة عن تداعيات الحرب الدينية المسعورة على المقدسات، مشيرةً إلى أنهم سيدفعون ثمن هذه الجريمة والعدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

الجهاد الإسلامي: المقاومة لن تتأخر في ردع الاحتلال

إلى ذلك، شددت حركة الجهاد الإسلامي أن تصعيد الاحتلال ومستوطنيه إجرامي وخطير، ويعكس رغبة الاحتلال في إشعال حرب دينية تستهدف العقيدة والدين. وأوضحت أن كلمة المقاومة لن تتأخر في ردع الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، التي لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها.

ووصفت الجهاد جرائم الاحتلال بـ”الحرب المسعورة” التي تستهدف المقدسات والهوية الفلسطينية، داعيةً إلى النفير الدائم والتصدي لانتهاكات الاحتلال المفتوحة حتى تحقيق النصر.

الشعبية تدعو المجتمع الدولي إلى الكيل بمكيال واحد

من جانبها، استنكرت حركة المقاومة الشعبية تدنيس المستوطنين لمسجد الرباط بقرية عوريف جنوب نابلس وتمزيق القرآن الكريم فيه. ودعت الشعب الفلسطيني والأمة العربية لإظهار الغضب والسخط تجاه جرائم الاحتلال التي تمارس بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

وطالبت المجتمع الدولي إلى الكيل بمكيال واحد في التعامل مع ثقافات الشعوب ووضع حد جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته. وحذرت من استمرار النهج العنصري في الاعتداء على المقدسات، مؤكدةً أنه سيفجر ثورة غضبٍ عارمة في وجه الاحتلال الذي يعمل على تكريس الكراهية والحقد.

لجان المقاومة: تدنيس المساجد وحرق القرآن الكريم سلوك إرهابي بغيض

وفي السياق، أدانت لجان المقاومة في فلسطين تدنيس المساجد وحرق القرآن الكريم، مؤكدةً انه سلوك إرهابي تلمودي يعبر عن حقيقة الاحتلال الفاشية. وعدَّت هذه الجريمة بحماية حكومة الاحتلال، اعتداءً سافراً وصارخاً على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وأردفت أن حرق القرآن في عوريف جريمة بحق كل مسلم، و لابد أن تقابل بموقف قوي وحازم من قبل شعوب الأمة كافة.

رئاسة المجلس التشريعي تدين اعتداء المستوطنين على مسجد “عوريف”

وشددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني على أن اعتداء المستوطنين على أحد مساجد عوريف بمدينة نابلس وتمزيق نسخ القرآن الكريم، يعد تمادياً في إرهاب الاحتلال وإشعالا لحربه الدينية التي سترتد وبالا عليه.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر:” إن هذه الجريمة النكراء تمثل اعتداء ليس فقط على المسلمين في العالم إنما للمبادئ الإنسانية الدولية”. ودعا أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده للتصدي لحملات الاحتلال ومستوطنيه المسعورة التي تستهدف المقدسات. وأكد بحر أن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة وعدم محاسبة الاحتلال عليها يعد تشجيعا له للإستمرار في ارتكابها.

حزب الله: التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض ويمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية

اعتبر حزب الله في بيان إن ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم واقتحام للبيوت واتلاف للمزروعات بتغطية كاملة من حكومة الكيان الغاصب هو عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والانسانية والأخلاقية، وهو تحقير للأديان السماوية وإساءة بالغة للأمتين العربية وإلاسلامية.

ولفت حزب الله في بيانه الى ان التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض، يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم.

ودعا حزب الله الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه إدانة هذا العمل الإجرامي، والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره وتحول دون قيام عصابات المستطونين بأعمال إرهابية مماثلة.

الخارجية الإيرانية: هذا الكيان المزيف لا يلتزم بأي خطوط حمراء في انتهاك المقدسات الدينية والتعدي عليها

ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني اهانة الصهاينة للقرآن الكريم، مؤكدا ان هذا الكيان المزيف لايلتزم بأي خطوط حمراء في ارتكاب الجرائم. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ان الهجوم الوحشي للصهاينة على المساجد وإهانتهم للقرآن الكريم دليل على أن هذا الكيان المزيف لا يلتزم بأي خطوط حمراء في انتهاك المقدسات الدينية والتعدي عليها.

وتعليقا على إهانة الصهاينة للقرآن الكريم، كتب ناصر كنعاني عبر صفحته الشخصية على تويتر: “هجوم الصهاينة الوحشي على المساجد واهانتهم للقرآن الكريم، وتدمير المنازل، والقتل اليومي للأطفال والنساء والشعب الفلسطيني العزل يثبت ان هذا الكيان المزيف لايلتزم بأي خطوط حمراء في انتهاك حرمة المقدسات الدينية وحقوق الإنسان”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “ان صمت الحكومات الغربية تجاه هذه الجرائم ودعمها لهذا الكيان يجعله أكثر جرأة في ارتكاب هذه الأعمال الوحشية”.

رئيس البرلمان التركي يدعو لمحاسبة المعتدين على القرآن

دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الجمعة، الكيان الإسرائيلي إلى تقديم المتورطين بحادثة الاعتداء على القرآن الكريم بالضفة الغربية، إلى العدالة بأسرع وقت ممكن. وأعرب قورتولموش في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن إدانته “بأشد العبارات الاعتداء الشنيع على القرآن الذي ارتكبه مستوطنون إسرائيليون”.

وقال: “على السلطات الإسرائيلية منع وقوع مثل هذه الحوادث المتعمدة ضد الفلسطينيين والقيم المقدسة للمسلمين، وتقديم المتورطين فيها للعدالة بأسرع وقت ممكن”. وأضاف: “تركيا تقف بجانب فلسطين في جميع الظروف والأحوال، وتعارض بشدة أي هجوم على فلسطين أو قيمنا”.

كما أدانت تركيا اقتحام المستوطنين مسجد بلدة عوريف، والاعتداء على القرآن الكريم. وأصدرت بيانا، قالت فيه “ندين بشدة الاعتداء الذي قامت به مجموعة من المستوطنين على كتابنا المقدس القرآن الكريم”. وأضافت “ننتظر تقديم مرتكبي جريمة الكراهية غير المقبولة هذه إلى العدالة في أقرب وقت”. وتابعت “مرة أخرى، ندين بشدة الهجمات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وقتل القوات الإسرائيلية مدنيا فلسطينيا”.

وزير الأوقاف المصري: ما جرى عين الإرهاب والتطرف والعنصرية

استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في مصر، الشيخ محمد مختار جمعة، اعتداء المستوطنين على المصحف الشريف، أمس الخميس، في أحد مساجد قرية عوريف، جنوب نابلس، واصفاً إياه بـ “عين الإرهاب والتطرف والعنصرية”.

وأدان الشيخ جمعة، هذا الانتهاك، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات “تنال بعنف من حرية الإنسان في اختيار معتقده، وإقامة شعائره الدينية في أمان”. كما استهجن الشيخ جمعة صمت الناشطين في مجال الحريات وحقوق الإنسان، واصفاً إياهم بـ “أدعياء الحرية”.

المنتدى الاسلامي في السنغال يدين اعتداء المستوطنين على المساجد بفلسطين

وأدان المنتدى الإسلامي للتنمية والتربية في السنغال بشدة الممارسات الوحشية التي تقوم بها المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وفي غيرها من أنحاء فلسطين. وقال المنتدى:” إن جرائم المستوطنين تصاعدت وتيرتها في هذه الآونة وشملت محاولة تدنيس المصحف الشريف”.

واستهجن حماقات الاحتلال التي ستكون وبالًا عليه، مؤكداً انحياز المنتدى إلي حماة المقدسات في فلسطين. وطالب كل قوي الأمة من أجل احتشاد عريض للتصدي لهذه الحملة المسعورة التي يقوم بها المستوطنون. ودعا الأمة الإسلامية لاستثمار العشر الأوائل من ذي الحجة في الدعاء ونصرة المسجد الأقصى المبارك، وإدانة جرائم الاحتلال، ومقوماته بكل الوسائل.

#القرآن_يُدنس.. غضب عارم على وسائل التواصل الإجتماعي

وعمّت حالة من الغضب منصات التواصل في فلسطين والدول الإسلامية، عقب اقتحام مستوطنين برفقة كلاب أحد مساجد قرية عوريف جنوبي نابلس وتمزيقهم المصحف الشريف.

وعبّر مغردون عن غضبهم من هذه الحادثة عبر وسم “#القرآن_يدنس”، ووصفوا الحادثة “بالشائنة”، وطالبوا بحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين الذي يشنّون هجوما متواصلا على بلدات وقرى في الضفة الغربية.

وطالب مغردون “بالثأر” لاقتحام المسجد وإحراق وتمزيق المصاحف، واعتبروا الحادثة “إهانة لكل مسلم”، بينما رأى آخرون أنها تأتي في سياق الحرب الدينية المستمرة بقيادة المستوطنين وبدعم الحكومة الإسرائيلية.

واعتبر المغرودون أن ما حصل دعوة لكل مسلم ليكون له موقف فمساجدنا تستباح وقرآننا يدنس، وقالوا إن ما حصل مشهد لا يمكن تخطّيه بسهولة. وتساءل مغردون آخرون، عن دور العلماء في ما حصل، وعن مواقفهم من الحرب الدينية الشرسة التي تشن على المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، واستهداف علني للمقدسات الإسلامية، وشددوا على وجوب أن تقف الأمة عند واجباتها في وضع حد لحكومة الإرهاب والتطرف التي ظنت أنها يمكن لها بالتطبيع أن تمرر مخططاتها التهويدية والمتطرفة.

والأربعاء، تعرضت بلدة ترمسعيا (شمال مدينة رام الله وسط الضفة) لهجوم نفذه مئات المستوطنين، أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 12 آخرين بالرصاص، إضافة إلى حرق وتحطيم عشرات المنازل والسيارات.

ومنذ الثلاثاء، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عشرات برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة جنين، تبعت ذلك هجمات نفذها مستوطنون مسلحون على قرى وبلدات فلسطينية بالضفة قاموا خلالها بحرق وتدمير عشرات السيارات ومنازل وممتلكات الفلسطينيين، إثر مقتل 4 إسرائيليين بعملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان استشهدا لاحقا.

المصدر: مواقع