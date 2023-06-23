بالفيديو | مسيرات روسية تدمر مقراً أوكرانياً في زابوروجيه ورتل آليات جنوب دونيتسك – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2023 - 22:28

بالفيديو | مسيرات روسية تدمر مقراً أوكرانياً في زابوروجيه ورتل آليات جنوب دونيتسك

منذ 1 ساعة 23 June، 2023
سرب مسيرات روسية يدمر مقرا كاملا للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه
أخبار دولية - اوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لمسيّرات روسية تفتك بالمقرات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه. ويظهر في الفيديو كيفية مهاجمة مسيّرة من طراز “كوادروكوبتر”، تابعة للقوات الجوية الروسية، لمركز تجمع قوات ومعدات عسكرية أوكرانية.

كما استهدف سرب من المسيرات الروسية قافلة عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، حيث تم تدمير بعض الدبابات والآليات التي انتشرت على أحد الطرق الترابية. ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات للمسيرات الروسية وهي تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى “هباء منثورا” كان متواجدا جنوبي دونيتسك.

ويظهر في الفيديو كيف تدمر المسيرات التابعة للقوات الجوية الروسية الدبابات والآليات الأوكرانية التي انتشرت على أحد الطرق الترابية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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