هل تُصرف رواتب القطاعِ العام قبل العيد؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2023 - 22:28

هل تُصرف رواتب القطاعِ العام قبل العيد؟

منذ 2 ساعة 23 June، 2023
لبنان

هل أُنجزت جداول رواتب موظفي القطاع العام لتقاضي الرواتب قبل العيد، وماذا عن المتقاعدين والعسكريين؟

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