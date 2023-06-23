حزب الله: ندعو الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه ادانة هذا العمل الإجرامي والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2023 - 19:54

حزب الله: ندعو الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه ادانة هذا العمل الإجرامي والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره

منذ 18 mins 23 June، 2023
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