الهلال الأحمر: 15 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا و بيت دجن بمحافظة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2023 - 17:02
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الشيخ محمد يزبك: لا خروج من الفراغ الرئاسية إلا بالحوار والتفاهم والاتفاق ومن دون الرهان على الخارج
الشيخ علي دعموش: الأزمة في لبنان لا يمكن حلّها بالتقاطعات الآنية بل بالحوار والتفاهم الداخلي
الشيخ علي الخطيب: الحل ممكن في لبنان شرط التخلي عن الطائفية والانقسام
الشيخ أحمد قبلان: لبنان لا يقوم إلا بالشراكة الوطنية والخارج ليس إلا عاملاً مساعداً على حل الأزمات فيه
السيد علي فضل الله: للتجاوب مع أي خطوة تؤدي إلى فتح باب الحوار بين اللبنانيين لتحرير الاستحقاق الرئاسية من سياسة التعطيل
الهلال الأحمر الفلسطيني: 15 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدت بيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس
سرايا القدس - كتيبة جنين: خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات العدو على شارع حيفا وأمطروها بوابل من الرصاص
كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوات ناسفة بآليات العدو في شارع حيفا خلال انسحابها محققين إصابات مباشرة
50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص الحي واعتقال 4 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة
كتائب شهداء الأقصى - شباب الثأر والتحرير: اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس فجر اليوم
إصابة شاب فلسطيني برصاصة مطاطية في وجهه خلال تصدي الأهالي لاعتداءات المستوطنين في بلدة سنجل برام الله
حركة حماس: ندعو شعبنا في الضفة للتصدي لجرائم المستوطنين بحق المساجد والقرآن ونطالب بتحرك عربي وإسلامي
حماس: نؤكد أن العدو ومستوطنيه سيدفعون ثمن هذه الجريمة في قرية عوريف جنوب نابلس والعدوان على شعبنا ومقدساتنا
الجهاد الإسلامي: نحمل حكومة العدو المسؤولية عن الاعتداء الآثم الذي دنس المساجد وحرق المصاحف ودمر ممتلكات المواطنين
الجهاد الإسلامي: هذا التصعيد الإجرامي يعكس رغبة العدو في إشعال حرب دينية تستهدف رأس عقيدتنا وديننا ولا يمكن السكوت عنه
الخارجية التركية تدين تدنيس المستوطنين للقرآن الكريم بعد اقتحامهم مسجدا في بلدة عوريف بالضفة الغربية
القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان: لقاء الامام السيد علي الخامنئي بقيادة الحركة يمثل دعما استراتيجيا للمقاومة
رضوان: اللقاء يدلّل على الدعم المبدئي والثابت الذي توليه الجمهورية الاسلامية لفلسطين والمقاومة وحماس تثمن هذا الدعم
الخارجية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهل الجولان المحتل وأرضهم السورية
الخارجية السورية: الإرهاب كان وما زال نهجا متأصلا لدى الإحتلال ووقفة العزّ التي سطرها أهلنا تؤكد مجددا أن العدو زائل
السلطات الروسية تعلن اعتقال 5 أفراد حاولوا شراء مواد مشعة لاستخدامها في هجوم يهدف "لتشويه سمعة" موسكو
الكرملين: نرفض ادعاءات الغرب بأن موسكو تعمل على زعزعة الاستقرار في إفريقيا ودورنا هناك ليس موجها ضد أي دولة
الخارجية الروسية: وسعنا بشكل كبير قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا رداً على حزمة من عقوبات الاتحاد
الخارجية الروسية: الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي غير شرعية وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي
بيان للرئاسة التونسية: الرئيس أبلغ مديرة صندوق النقد الدولي بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي ستمس بالسلم الأهلي
وسائل إعلام سودانية: قتيل و6 جرحى في اشتباكات بين قوات الشرطة والدعم السريع في الأبيض بولاية شمال كردفان
الرئيس ميقاتي من مطار بيروت الدولي: لبنان لا يمكن أن يكون ممراً أو مصدراً لأي عمل يضر به وبأشقائه العرب وبدول العالم
الهلال الأحمر: 15 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا و بيت دجن بمحافظة نابلس
منذ 3 mins
23 June، 2023
العدو الصهيوني
بلدة بيتا
بيت دجن
فلسطين
مواجهات مع الاحتلال
نابلس
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