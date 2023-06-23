الهلال الأحمر: 15 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا و بيت دجن بمحافظة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 23 2023 - 17:02

الهلال الأحمر: 15 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا و بيت دجن بمحافظة نابلس

منذ 3 mins 23 June، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة