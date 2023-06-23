الشيخ يزبك: نحن ندعو إلى الحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان وللعيش المشترك فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2023 - 17:00

الشيخ يزبك: نحن ندعو إلى الحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان وللعيش المشترك فيه

منذ 3 ساعة 23 June، 2023
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لبنان

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أننا”منذ بداية الأمر كنا حاضرين للتفاهم على اختيار رئيس للجمهورية ، وبكل قناعتنا نقول لا يُمكن فرض أيّ شخصية على الآخرين بل يجب أن نتفاهم ونتحاور لذلك كان هناك دعوات عديدة للحوار لكن الطرف الآخر كان غير قابل للنقاش”.

وتابع سماحته :” لنا رؤيتنا واختيارنا للوزير فرنجية من منطلق قناعاتنا بأنه شخصية وطنية ، ونحن لا نريد رئيساً يحمينا بل نريد رئيس لا يطعن في الظهر وهذه المكتسبات التي حصلت للبنان أن يُحافظ عليها للبنان”.

وخلال لقاءٍ علمائي نظمه قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في منطقة جبل عامل الثانية قال يزبك :” في الحركة الفرنسية السعودية موقفنا واضح ونحن ندعو الى الحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان وضمانة العيش المشترك”.

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المصدر: موقع المنار

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