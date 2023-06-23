عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 23-6-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 23-6-2023.

عناوين الصحف:

البناء

– انفجار مستودع للأسلحة الكيميائية قرب تل أبيب… والرقابة العسكرية تمنع نقل الأخبار والتصوير

– لودريان يسأل بكركي عن رعاية الحوار ويستعرض مواقف الأطراف من الأسماء والسلة الكاملة

– البخاري يستضيف حشداً دبلوماسياً يضمّ القائم بالأعمال السوري… والسفير الإيراني يشيد ويستبشر

– عبد اللهيان: بدء فصل جديد من العلاقات الإيرانية الخليجية

– لافنتييف: اتفاق سوري – تركي على خريطة طريق روسية لتطبيع العلاقات

– “النواب الأميركي” يقر اتفاقية مع تايوان

الأخبار

– انهيار ترشيح قائد الجيش بعد فشل الانقلاب الدستوري

– من أعد السيناريو الأسود في 14 حزيران؟

لودريان مستمعًا و”داعية حوار”…وتباين في تفسير موقف باريس

– هل طوت فرنسا الصفحة السابقة

– إسرائيل في الضفة هروب إلى الأمام

الجمهورية

– لودريان يستطلع والمبادرة مستمرة.. “الحل بيد اللبنانيين”

– لبنان مربط خيل فرنسا

– الأميركيون أطلقوا النار في الهواء: نحن هنا

– سفير دولة كبرى “يبق البحصة”: أنتم أعداء أنفسكم

– موسكو: هجوم كييف المضاد يراوح مكانه

النهار

– مهمة لودريان “الطويلة”: الصفحة السابقة طويت

– جنين أضربت حدادًا على اغتيال 3 مقاومين وبؤر استيطانية جديدة

– الرئيس الإماراتي استقبل عبد اللهيان وناقشا “التطورات الإيجابية في المنطقة”

أوكرانيا تؤكد حاجة الهجوم إلى وقت والغرب يتعهد لكييف بـ60 مليار يورو

اللواء

– مهرجان الصيف الرئاسي: لودريان يبحث عن الإصلاحات والمتغيرات

– بكركي تبلغ الموفد الفرنسي رفض الحوار.. ومصير مرحلة ما بعد سلامة بمتابعة الخزانة الأميركية

– الشيخ محمد بن زايد التقى عبد اللهيان في ختام جولته الخليجية

– إسرائيل تهدم منزل فلسطيني تتهمه بقتل جندي

الديار

– استنتاجات متناقضة في اليوم الثاني من زيارة لودريان: الجميع خرج رابحاً!

– الجولة الفرنسية تقييمية وتؤسس لمرحلة تفاهم اقليمي دولي حول الملف اللبناني

– مزارع شبعا «نار تحت رماد» التوتر الاسرائيلي

– باسيل: ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح السوري

– اتفاق سوري – تركي حول خارطة الطريق الروسية للتطبيع بينهما

– موسكو: واشنطن تعزز وجودها العسكري في سوريا

أسرار الصحف:

البناء

– قالت مصادر نيابية إن أربعة نواب صوّتوا لصالح أزعور لن يعيدوا التصويت له اذا عقدت جلسة انتخابية، لأنهم فعلوا ذلك باعتبار الجلسة حاسمة ولديه حظوظ تأمين 65 صوتاً، ورجّحت أن يتم الضغط لتفكيك كتلة لبنان الجديد لتعويض النقص وكسب ثلاثة أصوات حتى لو استفاد فرنجية بخمسة أصوات.

– قالت مصادر روسية إن دعوة موسكو لعدم رفع سقف التوقعات من اجتماعات أستانة لا يخفف من قيمة الإنجاز الذي تحقق عبر الاتفاق على الالتزام بالسعي لتطبيع العلاقات التركية السورية تحت سقف سيادة سورية ووحدتها ومكافحة الإرهاب ومشاريع الانفصال واتخاذ ترتيبات تخدم هذا الاتجاه ستظهر قريباً.

اللواء

– أصيبت العلاقة بين مرجعيتين معنيتين بالحوار بانتكاسة على خلفية مهمة يتيمة، كشفت العجز عن ادارة اتصالات مفيدة..

– أبرز نقطة طلب مسؤول حزبي الاضاءة عليها أن التسوية المتداولة خرجت من التداول الخارجي..

– باتت حظوظ موظف كبير غير مدني مفتوحة بامتياز مع مسؤولين كبيرين، بعد سلسلة إجراءات، تتصل بالمؤسسة التي يقف على رأسها..

النهار

– لوحظ تناغم الموقف في إحدى الطوائف تجاه ما يحصل في الجولان من المرجعيات السياسية الثلاث ما ترك ارتياحاً في الداخل والخارج

– يقوم حزب بارز بأرشفة محطات سابقة عسكرية وسياسية في ظل لقاءات مع كل الذين كان لهم موقع ودور في تلك الحقبة

– أوجد قرار مجلس الشورى بحق أحد الوزراء ارتياحًا في أوساط طائفة معينة وجرت حركة اتصالات امس لضمان التنفيذ وعدم تهرب الوزير المعني من موجبات القرار

– يعلق سياسي على مواقف حزب سياسي يحاول التوفيق بين كل الأطراف ومسايرة الداخل والخارج ما يجعل مواقفه ضبابية ويحول طلات نوابه الاعلامية بلا معنى

الجمهورية

– تراقب مراجع سياسية بدقة متناهية حركة سياسي ابتعد عن الأضواء، لِرصد حركته المستقبلية

– عاد مسؤولون وإعلاميون بانطباع من إحدى الدول العربية بأنها ستضاعف دعمها للبنان في أكثر من قطاع

– لفتت مرجعية روحية إلى أن الزيارة التي تعتزم القيام بها إلى بلد اغترابي بعيد قد لا تؤتي ثمارها المادية كون البلد في أزمة اقتصادية والتزامات لبنانييها تجاه ذويهم كبيرة.

المصدر: الصحف اللبنانية