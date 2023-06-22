“الوفاء للمقاومة”: التفاهم الوطني معبر إلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “التفاهم الوطني بين اللبنانيين هو المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي”.

واعتبرت الكتلة في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي الخميس أن “الدور الذي يمكن أن يؤديه بعض الأصدقاء للبنانيين، إقليميين أو دوليين، هو دور مساعد ننظر إليه بإيجابية في ملف الاستحقاق الرئاسي”.

وأشارت الكتلة إلى أن “فلسطين تشهد تصعيدًا عدوانيًّا صهيونيًّا يستهدف الضفة ومخيماتها، بينما يتصدى مقاومون أبطال بروح جريئة فرضوا على العدو معادلات جديدة”، وحيّت “أبطال الشعب الفلسطيني الذين يتصدون للعدو الصهيوني في كل الأرض الفلسطينية”، كما حيّت “منفذي عملية مستوطنة عيلي الصهيونية وباركت للشهداء وذويهم”.

من جهة ثانية، استغربت الكتلة “قرار إلغاء الشهادة المتوسطة البروفيه”.

وبسياق منفصل، أدانت الكتلة “تسويق مفاهيم شاذة وصادمة للبنانيين وهي منافية لأعراف شعبنا وقيمه الأخلاقية”، مؤكدة أن “الترويج لثقافة التطبيع مع العدو الصهيوني وغيرها كالإباحية والشذوذ هو أمر خطير يتهدد المجتمع اللبناني”.

المصدر: بريد الموقع