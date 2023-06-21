وزير الداخلية اللبناني: جلسة مجلس الوزراء اقرّت حقوق الضباط بالأسلاك العسكرية ووقعت مراسيم ترقياتهم وثبتت متطوعي الدفاع المدني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 14:08

وزير الداخلية اللبناني: جلسة مجلس الوزراء اقرّت حقوق الضباط بالأسلاك العسكرية ووقعت مراسيم ترقياتهم وثبتت متطوعي الدفاع المدني

منذ 2 ساعة 21 June، 2023
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