وزير الداخلية اللبناني: جلسة مجلس الوزراء اقرّت حقوق الضباط بالأسلاك العسكرية ووقعت مراسيم ترقياتهم وثبتت متطوعي الدفاع المدني – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 21 2023 - 14:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية اقرت جدولِ أعمال مؤلّف من 35 بنداً
الرئيس ميقاتي: نحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة
وزير الداخلية: جلسة مجلس الوزراء اقرت حقوق الضباط بالأسلاك العسكرية ووقعت مراسيم ترقياتهم وثبتت متطوعي الدفاع المدني
الوزير حمية بعد الجلسة: جمعية "إرادة" تكفلت بتأمين التمويل اللازم لإنارة نفق المطار بالطاقة الشمسية
وزير التربية بعد الجلسة: إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة "البريفيه" للعام الجاري بسبب صعوبات لوجستية لدى القوى الامنية
النائب جميل السيد: مفوضية اللاجئين في لبنان دولة ضمن الدولة ولدينا زعماء وسماسرة يقبضون رشاوى لإبقاء النازحين
المكتب الاعلامي للسفارة الفرنسية: لا توزيع لجدول زيارة لودريان ولا مؤتمر صحافي له
إعلام العدو: إطلاق نار على آلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من مفترق عوفرا شمال شرق رام الله والمنفذون ينسحبون بسلام
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق: المقاومة بالضفة متصاعدة وتستنزف الاحتلال
قوات الاحتلال تقتحم منزلي منفذي عملية مستوطنة عيلي الشهيدين مهند شحادة وخالد صباح في قرية عوريف جنوب نابلس
قوات الاحتلال تعتقل شقيق الشهيد مهند شحادة خلال اقتحام بلدة عوريف بنابلس
آليات الاحتلال تقتحم حي رأس خميس بمخيم شعفاط بالقدس لتنفيذ عملية هدم منزل يعود لعائلة علقم
مستوطنون يحــرقون ليلا مناطق متفرقة في الضفة بحماية من جيش الاحتلال بعد عملية إطلاق النار في "عيلي" ومقتل 4 مستوطنين
الخارجية السورية تدين ارتكاب جيش العدو "الإسرائيلي" المجازر بحق الفلسطينيين في جنين ومخيمها
الخارجية السورية: ممارسات الإحتلال لن تقابل إلا بمزيد من تمسك الفلسطينيين بحقوقهم وبإقامة دولتهم وعاصمتها القدس
اليونيسيف: حوالي 9 من كل 10 أسر في لبنان لا تملك ما يكفي من المال لشراء الضروريات
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات سد نوفا كاخوفكا إلى 41 قتيلا
رويترز نقلا عن حاكم موسكو: سقوط مسيرتين في المنطقة دون الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار
زيلينسكي: أوكرانيا تنتمي إلى "الناتو" بقيمها وننتظر شجاعة قادة الحلف لاتخاذ قرار انضمامنا
بلينكن أعلن تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا:الولايات المتحدة ستقف إلى جانب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة
الدفاع التايوانية: حاملة طائرات صينية تبحر عبر مضيق تايوان وتم إرسال قوات مناسبة لمراقبتها
وزير الداخلية اللبناني: جلسة مجلس الوزراء اقرّت حقوق الضباط بالأسلاك العسكرية ووقعت مراسيم ترقياتهم وثبتت متطوعي الدفاع المدني
منذ 2 ساعة
21 June، 2023
عاجل
جلسة مجلس الوزراء
حقوق الضباط بالأسلاك العسكرية
وزير الداخلية اللبناني
التعليقات
ذات صلة
لبنان | جلسة مجلس الوزراء.. إلغاء شهادة البروفيه لهذا العام وإقرار ترقيات الضباط
انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية التي تبحث في جدول أعمال مؤلف من 35 بنداً
حدث اليوم| الحكومة تقر الدفعة الاولى من سلفة الكهرباء
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}