كركي اقترح زيادة التعويضات العائلية 10 أضعاف

رفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، كتابا حمل الرقم 1115، الى مجلس إدارة الصندوق للانهاء بمشروع مرسوم يقضى بزيادة التقديمات العائلية عشرة أضعاف قيمتها الحالية، لتصبح: 600 الف ليرة لبنانية عن الزوجة بدل من 60 الف ل.ل و330 الف ليرة لبنانية عن الولد الواحد لغاية خمسة أولاد بدل من 33 الف ل.ل.ل.

وفي السياق، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، بيان، جاء فيه “حيث أن فرع التقديمات العائلية أصبح يحقق وفرا سنويا ملحوظا منذ العام 2013، مما أدى الى تغطية العجز المتراكم لهذا الفرع عن السنوات السابقة للعام 2013،

وعلى ضوء زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادات غلاء المعيشة على الاجور الشهرية للأجراء والعمال بموجب المرسوم رقم 11226 تاريخ 18/4/2023 والمرسوم رقم 11343 تاريخ 29/5/2023 وزيادة الحد الأقصى لفرع التعويضات العائلية الى 12 مليون ل.ل. الذي من المفترض صدوره خلال الأيام القليلة القادمة والذي من شأنه أن يؤمن واردات إضافية للصندوق، ووفقا لنتائج الدراسة الاكتوارية التي أجريت بناء لطلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي حول احتساب الكلفة المالية المرتقبة لتعديل قيمة التقديمات العائلية للمضمونين والسائقين العموميين، رفع الدكتور كركي بتاريخ 19/6/2023 الكتاب رقم 1115 الى مجلس إدارة الصندوق للإنهاء بمشروع مرسوم يقضى بزيادة التقديمات العائلية عشرة أضعاف قيمتها الحالية، لتصبح كالتالي :

1 -600 الف ليرة لبنانية عن الزوجة بدل من 60 الف ل.ل.

2 -330 الف ليرة لبنانية عن الولد الواحد لغاية خمسة أولاد بدل من 33 الف ل.ل.

هذه السياسة التي اعتمدها ولا يزال المدير العام ما هي إلا التزام منه بالوعود الذي قطعها والتي من شأنها إعادة الضمان الى سابق عهده كصمام أمان للمجتمع اللبناني، دائما ضمن الامكانيات المالية المتاحة في ظل الأوضاع الراهنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام