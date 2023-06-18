الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس في لبنان اليوم الاحد غائماً جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة كما تنشط الرياح أحياناً.

الحال العامة:

طقس ربيعي رطب ومتقلب نسبياً حتى يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة مئوية في بيروت.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار في الحرارة ، يحتمل تساقط امطار خفيفة متفرقة .

الثلاثاء:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية كما يحتمل تساقط امطار خفيفة بشكل متفرق فجراً خاصة في المناطق الشمالية.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 21 الى 27درجة ، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 11 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: مائج خاصة على الشواطئ الشمالية .

حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 720 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية