النائب حسن عز الدين: لحوار جدي ومسؤول من أجل انتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الشيخ حسن عز الدين أن “الذي انتصر في الجلسة النيابية الأخيرة، تشكل الممارسة الديمقراطية الشفافة والنزيهة، حيث عبر كل نائب عن رأيه بحرية تامة، وهذه إيجابية يجب أن تسجل للمجلس النيابي”.

واشار خلال رعايته إطلاق أكاديمية نادي السلام الصيفي في مدينة صور، إلى أن “من دعمناه لموقع رئاسة الجمهورية، حقق تقدما منطقيا وموضوعيا، وأدى إلى ترسيخ الخيار الذي ذهبنا إليه وأيدناه في منافسة شريفة، فيما المعارضة توحدت كلها، وتقاطع نوابها فيما بينهم، وحشدوا كل ما استطاعوا، ومارسوا كل ما مارسوه من ضغوط وغيره لأجل إسقاط الوزير فرنجية، ولكن رهانهم خسر”.

وأضاف “إن النتائج التي حصلت في جلسة الأربعاء أكدت أن من دعمناه يملك مشروعا سياسيا ووطنيا ورؤية عروبية لتصويب مسار العلاقات مع الدول العربية وخاصة سوريا بعدما عادت إلى الجامعة العربية لتمارس من موقعها دورها العروبي المهم والقادر على أن يكون فاعلا ومؤثرا في المنطقة ولبنان، وأكدت أن من دعمناه هو قادر على نسج علاقات دولية متوازنة تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل والندية، لأن لبنان قوي بشعبه وبجيشه الوطني وبمقاومته التي أنجزت كل ما تستطيع لأجل سيادة واستقلال هذا الوطن”.

وجدد التأكيد أننا “نملك منطقا قويا وموقفا لطالما دعونا إليه دائما، وهو حماية الوطن وبناء الدولة والحفاظ على مؤسساتها”، لافتا إلى أن “المطلوب اليوم هو أولوية إنقاذ البلد من الانهيار، والذهاب باتجاه التوافق والتفاهم بين القوى السياسية ومكونات المجلس النيابي للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية فورا، وإراحة الناس وإعطاء الأمل لهم للخروج مما يعانون من أزمات سياسية ومالية واقتصادية”.

ورأى النائب عز الدين أن “ما حصل في جلسة الأربعاء يؤكد ضرورة الحوار الذي يشكل المفتاح العملي للخروج من المأزق، وفي هذا السياق، ندعو النواب إلى حوار جدي ومسؤول، وأن يتعاونوا فيما بينهم كمدخل طبيعي وضروري لإيجاد مناخات تساهم في تعزيز الحوار الوطني، كما تساعد في تهدئة النفوس، وتخفيف التشنجات والتوترات التي لا تخدم لا لبنان ولا مصالحه ولا حتى شعبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام