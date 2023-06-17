كهرباء لبنان شكرت للقوى الامنية جهودها في القبض على سارقي الكابلات

شكرت مؤسسة كهرباء لبنان ، في بيان، لوزير الداخلية والبلديات وقيادة قوى الأمن الداخلي – شعبة المعلومات وقيادة الجيش، “جهودهم الحثيثة والسريعة التي أدت الى إلقاء القبض على المتورطين بالسرقات الممنهجة التي طالت وتطال منشآت المؤسسة وآخرها سرقة كابلات التوتر العالي 220 ك.ف من أنفاق وسط بيروت، وكذلك سرقة أبراج التوتر العالي في منطقة مقنة البقاعية التي أدت الى انهيار خمسة أبراج نقل رئيسية 220 ك.ف، وسوقهم الى العدالة”.

وأعلنت المؤسسة أنها “ستقوم فورا وكما جرت العادة بإبلاغ القوى الأمنية عن أي تعديات جديدة قد تحصل، وهي على كامل الاستعداد للتعاون وفقا للامكانيات المتوفرة مع كافة القوى الأمنية لوقف هذه التعديات التي أدت الى خسائر مادية جسيمة باتت خارج قدرة المؤسسة على تحملها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام