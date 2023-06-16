متابعة | انتظار نتائج لقاء ماكرون وبن سلمان.. والرئيس بري: لبنان نجا من أزمة كبرى

تداعيات جلسة 14 حزيران لا تزال ترخي بظلالها على المشهد السياسي الداخلي، حيث انصرفت القوى السياسية كافة لقراءة الأرقام والأحجام واستخلاص العبر وموازين القوى التي أفرزتها الجلسة للبناء على الشيء مقتضاه في المرحلة المقبلة، إذ سينتقل الملف الى اليد الخارجية لكون الأطراف الداخلية عجزت عن انتخاب الرئيس بالتوافق وبالطرق الديموقراطية.

كما أثبتت جلسة الأربعاء، وسط معلومات عن حراك ديبلوماسي باتجاه لبنان سينطلق بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان المرتقب اليوم في باريس، على أن يصل وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان الى بيروت مساء الأحد المقبل، وفق معلومات “البناء” ويبدأ جولته على المرجعيات السياسية بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ثم ينتقل إلى السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر لعقد سلسلة لقاءات فردية مع عدد من رؤساء الكتل النيابية من بينها حزب الله، كما يلتقي رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وحسب صحيفة الديار، فقد كشفت مصادر دبلوماسية عن عقد لقاء بين المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري والمستشار الفرنسي باتريك دوريل، والمبعوث الرئاسي جان ايف لودريان، في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو، جرى خلاله نقاش الازمة اللبنانية بتشعباتها وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية وما انتهت اليه الجلسة الاخيرة من نتائج، وفيما لم تؤكد المصادر السعودية الاجتماع دون ان تنفيه واصفة المعلومات حوله بانها “غير دقيقة”، تابعت السفارة الفرنسية في بيروت تسريب معلومات اشارت فيها الى ان باريس تعتقد ان الامور عادت الى “نقطة الصفر” رئاسيا، ولم تغير الجلسة الاخيرة الكثير من الامور بل ثبتت عدم وجود قوة وازنة قادرة على فرض ما تريد على الطرف الآخر، وهذا يعزز التوجه الفرنسي القائم على ضرورة انتاج تسوية متوازنة تمنح الرئاسة لفريق ورئاسة الحكومة للفريق الآخر وفق سلة تفاهمات شاملة حول الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة لانقاذ ما يمكن انقاذه والانطلاق نحو التعافي الشامل.

الرئيس بري: نجونا من أزمة كبرى

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه سيتريث في الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، بانتظار تبلور الحراك الإقليمي والدولي الجاري حالياً.

وفي حديث صحافي، قال الرئيس بري، إن الأصوات التي نالها الوزير سليمان فرنجية أتت بمثابة رسالة واضحة، فالرقم الذي حصل عليه صدم الخصوم بالنسبة نفسها التي صدمتهم بها قلة أصوات الوزير السابق جهاد أزعور.

وتابع لقد نجا لبنان من محاولة افتعال أزمة على خلفية التصويت الرئاسي. وأضاف الرئيس بري، هؤلاء كانوا واثقين بحصول أزعور على 67 صوتا على الأقل، وكانوا يخططون لافتعال “مشكل” من خلال البقاء في قاعة المجلس، إِذا حصل على هذه الأصوات، واعتبارهم أنه نجح في هذه الانتخابات، وهو ما كان يمكن أن يذهب بالبلاد إلى مكان خطير جداً.

وختم رئيس المجلس، لقد نجونا من أزمة كبرى، وعلى الجميع الاقتناع بأن لا مخرج سوى الحوار.

بوصعب: تمنيت على بري بدء التفكير بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة

نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أشار إلى أنّه “من الواضح أن بعض الأفرقاء الذين كانوا يؤيدون مرشحًا للرئاسة الآن يريدون الذهاب إلى الوسط، وإن لمن نتفاهم مع بعضنا لن نحل هذه المعضلة”.

وشدد تصريح له من مجلس النواب عقب لقائه رئيس المجلس، على أنّ “التفاهم يحتاج إلى حوار والبلد لا يتحمل 3 أشهر”، معلنًا “أنني تمنيت على بري أن نبدأ بالتفكير بانتخابات نيابية مبكرة، إذا عجِز أن المجلس الحالي عاجز عن انتخاب الرئيس، وبري لم يعترض على هذا الكلام وقال لنرى ما سوف يحصل في الفترة المقبلة”.

وأكّد أنّ “ما عرفته من رئيس المجلس أنّ الحوار هو الباب الأفضل، ولكن إنّ كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعدّ للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس”.

المرتضى: الوزير فرنجية وحلفاءه يعيشون حالة سكينة وطمأنينة

وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، قال إن الوزير سليمان فرنجية وحلفاءه يعيشون حالة سكينة وطمأنينة، مشيراً الى أن حالتهم هي حالة المؤمن المطمئن الواثق بنفسه وخياراته وقوة قضيته وصدق حلفائه وثباتهم.

وأضاف المرتضى، على جميع المخلصين في هذا الوطن أن يركنوا الى الحوار بقلب وعقل باردين، من أجل النجاح في رسم خطة لاخراج الوطن من ازماته الراهنة.

احوال التغييريين

وماذا في احوال التغييريين بعد جلسة الاربعاء؟

استطلاع المنار

إلى ذلك أجرى موقع المنار استطلاعا للرأي على حسابه على موقع تويتر، وسأل متابعيه أنه إذا أتيحت لك فرصة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان.. فمن تختار؟ وأتت النتائج كالتالي..

شاركنا رأيك.. إذا أتيحت لك فرصة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان.. فمن تختار؟؟ — قناة المنار (@TVManar1) June 14, 2023

المصدر: موقع المنار + صحف