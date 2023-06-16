إصابة 11 شخصا بتحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي

أصيب 11 شخصا كانوا على متن مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” جنحت خلال هبوطها في غاو شمال البلاد، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها البعثة.

وكانت متحدثة باسم البعثة أشارت في حصيلة سابقة إلى إصابة 3 من ركاب المروحية، التي كانت تقل 10 ركاب وطاقما من 4 أفراد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر إن “رياحا عاتية” أدت إلى “انقلاب” المروحية على مدرج مطار غاو. وأعلنت عن حصيلة جديدة تبلغ “11 جريحا مؤكدا حاليا بينهم اثنان في حالة حرجة وتسعة إصاباتهم طفيفة”، مشيرة إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وانقلبت المروحية الآتية من مدينة كيدال شمال مالي، بينما كانت تحط وتسير على مدرج مجاور لقاعدة الأمم المتحدة، كما ذكرت البعثة.

وتجبر المسافات الكبيرة والطرق المتداعية أو غير الموجودة بالإضافة إلى انعدام الأمن، بعثة المنظمة الدولية على التحرك جوا أحيانا، ما يتعارض مع القيود التي فرضها المجلس العسكري الحاكم في مالي على التحليق الجوي.

وتنشر البعثة حوالى 12 ألف جندي و1600 شرطي في مالي، البلد الذي يشهد منذ العام 2012 عنفا إرهابيا وأزمة عميقة متعددة الأوجه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية