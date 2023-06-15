رئيس استخبارات كييف يخضع للعلاج في برلين بعد ضربة روسية استهدفت مقرّه

أفاد مصدر روسي مطلع بنقل رئيس استخبارات كييف الذي دعا “لقتل الروس” كيريل بودانوف للعلاج في مستشفى عسكري ببرلين، بعد إصابة خطيرة تعرض لها إثر ضربة صاروخية روسية استهدفت مقرّه بكييف.

وقال المصدر الروسي نقلا عن مصادره في الاستخبارات الأوكرانية: “حسب المعلومات التي تلقّاها الأمن الروسي من مصادر في الاستخبارات العامة في أوكرانيا، أصيب بودانوف إثر ضربة روسية صباح الـ29 من مايو استهدفت مبنى الاستخبارات الأوكرانية في كييف، حيث أصاب صاروخ روسي المكتب المجاور لمكتب بودانوف”.

وأضاف المصدر أن رجال الإنقاذ استطاعوا انتشال بودانوف من تحت الأنقاض، ونقله بحوامة إلى قاعدة “رزيسزو” العسكرية في بولندا.

وتابع “وصلت الطائرة رقم 84-0087 من طراز C-21A التابعة لسرب الإجلاء الطبّي الجوي رقم 86 في سلاح الجو الأمريكي خصيصا من قاعدة رامشتاين الجوية ونقلته إلى برلين. كما تم حفظ سجل تحليق هذه الطائرة الأمريكية في بيانات خدمة التتبع Flightaradar الأمر الذي يؤكد صحة إفادات مصادرنا في كييف”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الـ29 من مايو الماضي عن هجوم صاروخي مكثف استهدف المطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع القيادة والرادار.

يذكر أن بودانوف كان قد دعا إلى “قتل الروس بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون أينما وجدوا”، في إطار دعواته الإرهابية المستمرة التي ألّبت المجتمع الروسي، الذي يطالب القيادة الروسية بتصفية نازيي كييف، واستهدافهم أينما كانوا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية