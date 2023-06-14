مادورو: الجنرال سليماني كشف الهجوم السيبراني الأميركي ضد فنزويلا عام 2018

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن دور الفريق الشهيد قاسم سليماني في كشف الهجوم السيبراني الوحشي الذي شنته اميركا على البنى التحتية لقطاع الطاقة الفنزويلية.

وقال الرئيس الفنزويلي خلال جلسة المحادثات مع السيد ابراهيم رئيسي ” انا اتذكر الجنرال سليماني واؤدي التحية له. فحينما شن الاميركيون هجوما وحشيا على البنى التحتية لقطاع الطاقة عندنا في عام 2018، كلف فريقا بكشف ذلك الهجوم وساعدنا كثيرا . الكثيرون لا يعلمون بذلك . انا ايضا اؤدي الاحترام له وسننصب تمثالا له في مقبرة سيمون بوليفار”.

كما اشار مادورو خلال هذا اللقاء الى ان العالم متعدد الاقطاب سيكون ندا لامبريالية اميركا واوروبا . وان ايران التي حاول الاميركيون والغربيون زعزعة استقرارها خلال هذه السنوات ، أصبحت أعظم قوة وأكثر تطورا.

وتطرق اللقاء ايضا الى موضوع زيادة حجم التجارة بين البلدين ، وحينما ذكر رئيس الجمهورية الاسلامية بأننا يجب في المرحلة الاولى ان نرفع حجم التجارة بيننا الى نحو 10 مليارات دولار، أجابه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ” نعم حجم التجارة بيننا يجب ان يتجاوز الـ 10 مليارات دولار على المدى المتوسط وربما لن يكون هناك دولار حتى ذلك الحين ويصبح مثلا ((عشرة ملايين بريكس)) أو شيئا آخر”.