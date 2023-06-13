ياسين من جنيف: لتشكيل محور نقابي عمالي عالمي مقاوم لمواجهة الارهاب الاقتصادي

ضمن فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولي المنعقد في جنيف الدورة ١١١ ، نظم الاتحاد العالمي للنقابات wftu مؤتمر نقابي عمالي عالمي تحت عنوان “دور منظمة العمل الدولية والاولويات الاساسية للحركة العمالية” شارك فيه الوفد اللبناني والذي ضم عضو مجلس الرئاسة في الاتحاد العالمي عضو هيئة مكتب الإتحاد العمالي العام ورئيس اتحاد الوفاء للنقابات علي طاهر ياسين، وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام المكلف شؤون الوظيفةوالعامة في اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عماد ياغي، والسيد عبد اللطيف الترياقي رئيس اتحاد نقابات عمال الجنوب .

وتحدث النقابي علي طاهر ياسين بإسم الوفد اللبناني فتطرق في مداخلته الى اهمية توحيد جهود المنظمات النقابية العمالية في العالم في مواجهة السياسات الاقتصادية والاحتماعية لدول الامبريالية والإستكبار العالمي بقيادة امريكا راعية الارهاب الاقتصادي العالمي وناهبة ثروات الشعوب والمتمسكة بمنظومة حاكمية دولارها لتبقيه الاصل في المبادلات التجارية والتعاملات المالية العالمية رغم تهاويه وتهاوي الاقتصاد الامريكي امام الاقتصادات المناهضة للهيمنة الامريكية.

وأشار ياسين الى ان موازنة منظمة العمل الدولية تساهم فيها جمبع الدول وبعضها يدفع من أموال الشعوب المناهضة لامريكا وسياساتها، ومن واجب منظمة العمل الدولية كما منظمات الامم المتحدة الاخرى ان تحترم ارادة وحرية الشعوب المناهضة لامريكا، ودعا في كلمته امام نقابيين من دول القارات الخمس المنضوين في اتحاد النقابات العالمي الى رفع الصوت عاليا وفرض التمثيل الصحيح لعمال العالم في لحان المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة والتي ما زالت تسيطر وتهيمن عليها امريكا ودول الامبريالية والاستكبار العالمي وتسخرها لمصالحها في الاستئثار والهيمنة الاحادية، وهي سياسات بدأ العالم يقطف نتائجها القاتلة للاقتصادات الغربية بشكل خاص وبوضوح سيما بعد الحرب في اوكرانيا التي فرضت على روسيا.

واقترح ياسين تشكيل محور نقابي عمالي عالمي مقاوم لمواجهة مختلف انواع الارهاب الاقتصادي والعقوبات والحصارات التي تفرضها اميركا على العديد من دول وشعوب العالم التي اعلنت وتعلن وقوفها في وجه السياسات الامريكية وترفض الخضوع لها.

المصدر: بريد الموقع