زيارة تاريخية للسيد رئيسي الى فنزويلا

زيارة تاريخية للرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي الى فنزويلا، التقى خلالها نيكولاس الرئيس مادورو ، وتم توقيع اتفاقيات تعاون، والتأكيد على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لمواجهة العدو الاميركي المشترك.

خلال الزيارة تم توقیع عدة اتفاقيات تعاون في مجال تطوير الحقول والمحطات النفطية وتنشيط طاقة التكرير والبتروكيماويات وفق ما أعلنت وزارة النفط الإیرانية.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية ان التعاون النفطي الإيراني-الفنزويلي يمضي في مجال تطوير الحقول وتحديث المصافي والمجمّعات البتروكيماوية وتجارة النفط قدماً بشكل متنامي ومتزايد وصولاً الى توقيع وثائق ومذكرات تعاون مشتركة جديدة.

وكان البلدان قد أبرما اتفاقيات في مجال النفط والطاقة منذ بداية حكومة الرئيس رئيسي، وقد تم توقيع جزء مهم من هذه الاتفاقيات التنفيذية والوثائق الجديدة لتطوير وتعزيز التعاون الفعال بين البلدين.

کما قد وقع وزير النفط الإيراني “جواد أوجي” خلال زيارته للعاصمة الفنزويلية كراكاس العديد من الوثائق ومذكرات التفاهم مع نظيره الفنزويلي “بيدرو رافاييل تيليشيا” بحضور النائبة الأولى للرئيس الفنزويلي “دلسي إلوينا رودريغيز غوميز” ، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وفنزويلا في قطاعي صناعات المنبع والمصب في صناعة النفط.

وتحدث المختص بالشؤون الايرانية حسن حيدر عن مضامين ودلالات الزيارة:

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي في كاراكس الاثنين أشاد الرئيس الايراني بسنوات مقاومة الشعب الفنزويلي ضد الإمبريالية وقال: إن إيران وفنزويلا لديهما مصالح مشتركة ووجهات النظر في مجالات السعي للاستقلال والحرية والعدالة ، والتي جمعت بين شعبي هذين البلدين.

كما ذكر السيد رئيسي أن لشعبي إيران وفنزويلا أعداء مشتركين لا يريدوننا أن نعيش بشكل مستقل ، وأضاف: إن الشعب الايراني أثبت صداقته للشعب الفنزويلي على مدى السنوات الماضية وأظهر دائمًا أنه صديق ايامهم الصعبة.

وأشار الى أن العلاقات بين إيران وفنزويلا ليست علاقات دبلوماسية عادية ، بل علاقات استراتيجية ، وقال: إن وجود مصالح ووجهات نظر وأعداء مشتركين جعل التعاون الثنائي عميقا واستراتيجيا.

وأوضح أن إيران وفنزويلا اتخذتا خطوات جيدة في السنوات الماضية لتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقوية والفنية والهندسية ، موضحًا: إن البلدين عازمان اليوم على تطوير العلاقات في مختلف المجالات.

وأشار آية الله رئيسي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بفضل بركات الثورة الإسلامية ودماء الشهداء الطاهرة ومقاومة الشعب الإيراني ، استطاعت تحويل الضغوط والعقوبات إلى فرص ، وعبر هذا الطريق حصلت على قدرات مختلفة وهي جاهزة للمشاركة بها مع شعب فنزويلا المقاوم.

ووصف المحادثات مع نظيره الفنزويلي بأنها كانت مفيدة وبناءة من أجل تحسين مستوى العلاقات بين البلدين ، وقال : في المحادثات أكد الجانبان أنه على الرغم من الإجراءات المتخذة لتطوير العلاقات ، لا يزال هناك الكثير من الطاقات لتوسيع التعاون الثنائي.

وفي إشارة إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين من 600 مليون دولار عام 2021 إلى أكثر من 3 مليارات دولار ، أضاف الدكتور رئيسي: يمكن زيادة حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في خطوة أولى وإلى 20 مليار دولار في خطوة ثانية.

ووصف الرئيس الايراني توقيع 19 وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا بأنه تعبير عن إرادة الجانبين لتوسيع العلاقات الثنائية وقال: آمل أن نتمكن من خلال تنفيذ هذه الوثائق من اتخاذ خطوة كبيرة في مسار تحسين مستوى العلاقات بين البلدين.

وأشاد آية الله رئيسي بأبطال فنزويلا الوطنيين وحيا ذكرى شهيد المقاومة الحاج قاسم سليماني.

السيد رئيسي يجتمع مع رجال الأعمال الإيرانيين والفنزويليين

وشدد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي خلال اجتماع مع رجال الاعمال الايرانيين والفنزويليين على أن هناك قدرة كبيرة غير مستغلة لزيادة التبادلات الاقتصادية بين إيران وفنزويلا، وذكر أن الطريق لتحقيق الاتفاقيات البالغة 20 مليار دولار هو نشاط واستثمار جاد بين البلدين.

واكد على تعزيز الأنشطة المعرفية والتعاون كأحد الإجراءات الهامة في المجال الاقتصادي، وشدد على الحاجة إلى إنشاء مكتب للتكنولوجيا في فنزويلا.

واعتبر السيد رئيسي أن تحييد العقوبات في المجال الاقتصادي هو السبيل الأكثر فاعلية للتعامل مع العقوبات، وأشار إلى أن الشباب الإيرانيين صنعوا فرصاً للخروج من العقوبات من خلال الشركات القائمة على المعرفة واستطاعوا إعادة إيران إلى السلام والاستقرار .

ووصف الرئيس العلاقات بين إيران وفنزويلا بشكل جيد للغاية وأوضح: من أجل تسهيل وتسريع تنمية المبادلات الاقتصادية، ستتم إزالة الحواجز الجمركية والمصرفية مع تنفيذ الاتفاقيات.

واطلع الرئيس الايراني على واجبات السفراء والمكاتب التجارية وبيت العلوم والتكنولوجيا وجميع الدوائر العاملة في مجالات الصناعة والتعدين والبنوك لتسهيل التجارة بين البلدين وحل مشاكل الشركات الايرانية.

وزير النفط الإيراني: يعلن عن تصدير أكثر من 2800000 قطعة للتكرير إلى فنزويلا

واعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، تصدير أكثر من 2800000 قطعة للتكرير إلى فنزويلا.

وقال وزير النفط “انه في مجال الطاقة، تم التوقيع على وثائق مهمة للغاية بين إيران وفنزويلا”.

وأضاف جواد اوجي “انه تم تشغيل جزء كبير من قطاع التكرير في فنزويلا، التي تم إهمالها بسبب العقوبات، بمساعدة الخبراء الإيرانيين”.

وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره الفنزويلي

والتقى وزير الخارجية الايراني “حسين امير عبداللهيان”، اليوم الاربعاء في كاراكاس، مع نظيره الفنزويلي “ايفان جيل بينتو”، حيث تباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: المنار + وكالة مهر + وكالة ارنا